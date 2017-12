O Natal e a Bondade da Alma

Poeta Manuel Bandeira, ao passar o fim de ano em sanatório na Suíça, escreveu um poema que, como toda sua obra, ainda alcança o leitor, mais de cem anos depois, rompendo o Tempo, sendo continuamente lido

“Penso em Natal.

No teu Natal…

Para a Bondade

A minh´alma se volta”

(Manuel Bandeira)

Então, é Natal!, período em que, por excelência, nossos corações se adoçam, no mundo Ocidental, e nossas mentes se voltam para a reflexão e o convívio fraterno – quando tudo no ano que finda parecia indicar o oposto –, a anulação de nossa humanidade num ambiente em que a pletora de informações liquefeitas parece dominar os corações e as mentes.

Esses versos, escritos em 1913, num sanatório na Suíça pelo grandessíssimo “poeta menor” Manuel Bandeira, alcançam o leitor, mais de cem anos depois, rompendo o Tempo, sendo continuamente lidos, anotados e repetidos nas escolas, casas e nas igrejas.

Tornaram-se um exemplo franciscano da mais alta expressão do Belo sobre a maior festa da Cristandade.

Sobre o autor desta pequena joia já o disse de modo antológico outro grande entre nossos vates – Ivan Junqueira: “Seria muito difícil, senão mesmo ocioso ou impossível, dizer algo de novo sobre a poesia de Manuel Bandeira. Ensaístas e exegetas da mais alta linhagem nos precederam nessa empreitada e, a rigor, praticamente esgotaram o assunto…[i]”

E para não incorrer na mesma “perda de tempo” sua, dileto leitor, e desse cronista – já me alerta meu infalível interlocutor invisível: “Vá direto ao assunto, mesmo que desagrade alguém em sua ‘meia-dúzia’ de leitores”.

Lá vou eu.

Em quatro crônicas restantes para fecharmos os trabalhos do dorido ano de 2017, voltar-me-ei à temática da Natividade na literatura brasileira.

Poesia e infância

Começo com o menino Manuel Bandeira – que em seus “Versos de Natal” nos garante aquilo que muitos amigos do poeta afirmavam – “…Bandeira morreu menino. Puro como um menino. Um desses amigos – dos maiores e mais constantes, aliás – Dante Milano, afirmou certa vez que esse era “o segredo de Manuel, aquele menino, que supera todas as amarguras do seu espírito e da sua carne, e que dá saltos, cambalhotas, e enche de gritinhos e risinhos a sua poesia[ii]” – como nesses

Versos de Natal (1940)

Espelho, amigo verdadeiro,

Tu refletes as minhas rugas,

Os meus cabelos brancos,

Os meus olhos míopes e cansados.

Espelho, amigo verdadeiro,

Mestre do realismo exato e minucioso,

Obrigado, obrigado!

Mas se fosses mágico,

Penetrarias até o fundo desse homem triste,

Descobririas o menino que sustenta esse homem,

O menino que não quer morrer,

Que não morrerá senão comigo,

O menino que todos os anos na véspera do Natal

Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta.

Pôs o autor desses versos em cada estrofe, em cada linha do que compôs um pouco de musicalidade misturada àquilo que denominou o “conteúdo emocional das reminiscências de sua primeira infância” – é de Ivan Junqueira, apud Emanuel de Moraes[iii] a anotação que nos garante a consciência de Bandeira sobre o que fazia:

“A certa altura da vida vim a identificar essa emoção particular com outra – a de natureza artística. Desde esse momento, posso dizer que havia descoberto o segredo da poesia, o segredo do meu itinerário em poesia.” Daí deriva a definição manuelina de poeta: “Já se disse que o poeta é o homem que vê o mundo com olhos de criança, quer dizer: o homem que olha as coisas como se as visse pela primeira vez; que as olha em sua perene virgindade.”

“Pôr os seus chinelinhos atrás da porta” é decisão de um homem que se vai dando conta com a idade da finitude da vida e que, se só tem consciência plena do que está a construir ou do que deve construir, quando o vai fazendo; quando o vai construindo, com determinação e distante do olhar do mundo pejado de indiferença ou pronto para uma risada de escárnio ante o Poeta e sua realização poética.

“A nossa infância, ó minha irmã, tão longe de nós!” – exclama Bandeira, como também o faz Alberto da Costa e Silva – que quer se manter “longe, bem longe do curral dos adultos”.

Vozes da noite

Claro me parece que a essa hora distante, no tempo de “A Cinza das Horas” (1917) “não havia o poeta adquirido ainda plena consciência daquele “menino”

[…] que não quer morrer,

Que não morrerá senão comigo,

“como tampouco poderia supor o quanto iria ele interferir em sua obra. Há diversos poemas, inclusive, que não se teriam cumprido não fora a participação direta desse menino, pois que ouvidos senão os dele poderiam distinguir, naquelas “vozes da noite”, entre “o cloc cloc cloc” dos “quatro cãezinhos policiais bebendo água” e o da “saparia no brejo”? – pergunta Junqueira, que conclui: “Foi-se a infância, passaram a adolescência e a maturidade, veio a velhice.” Ao visitar a “velha chácara em que residira, o poeta lá encontraria apenas a voz de um riacho. A casa já não havia”:

Velha chácara[iv]

A casa era por aqui…

Onde? Procuro-a e não acho.

Ouço uma voz que esqueci:

É a voz deste mesmo riacho.

Ah quanto tempo passou!

(Foram mais de cinquenta anos.)

Tantos que a morte levou!

(E a vida…nos desenganos…)

A usura fez tábua rasa

Da velha chácara triste:

Não existe mais a casa…

– Mas o menino ainda existe.

(1944) – do livro “Lira dos Cinquent´anos.”

[v] Assim, “O Testamento de Pasárgada” tornou-se um legado para todos que fazem do Menino nascido em Belém uma nova esperança; feito aquele nascido no Recife com sua evocação eterna –; como para aqueles que a cada fim de ano (ou de troca de idade) reconstroem a esperança, com a precariedade de tudo que é Humano, deixada na salmoura da passagem do tempo, com os olhos voltados para o Eterno.

Seja porque humano, seja porque “tudo passa: o que não é eterno não é nada” (S. João Bosco).

*Adalberto de Queiroz, jornalista e poeta.

Autor de “Frágil Armação” (2ª. Edição; Caminhos, 2017) – e-mail : [email protected]

