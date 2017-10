Desfile para resgatar autoestima de mulheres com câncer

Mulheres que lutam contra o câncer de mama participaram domingo (7/10) de um desfile, em Brasília, em comemoração ao Outubro Rosa, série de eventos que neste mês promovem a conscientização contra a doença.

O evento foi organizado pelo segundo ano consecutivo pelo grupo Rosas do Cerrado, com apoio da bancada feminina do Congresso Nacional. O objetivo, segundo os organizadores, é “levar otimismo, bom humor, alegria de viver e disposição” para mulheres que enfrentam o câncer de mama, doença que muitas vezes afeta severamente a autoestima feminina.