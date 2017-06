Caiado lidera corrida ao governo em 2018. José Eliton e Daniel Vilela empatam

Senador do DEM tem ampla vantagem em pesquisa realizada pelo Instituto Paraná

O senador Ronaldo Caiado (DEM) lidera, com folga, a corrida ao Palácio das Esmeraldas em 2018. A mais de um ano das eleições, pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, divulgada com exclusividade pela Record TV Goiás e o Jornal Opção, em todas as regiões do estado mostra o democrata em primeiro lugar nos cenários estimulados.

Caso as eleições fossem hoje, em uma disputa contra o vice-governador do estado, José Eliton (PSDB), e o deputado federal Daniel Vilela (PMDB), Caiado teria 44% das intenções de voto, enquanto tucano e o peemedebista marcariam 10,4% e 10,3%, respectivamente.

O nome do advogado milionário Djalma Rezende (sem partido) também foi testado no levantamento. Ele alcança, no primeiro cenário, 6,6% das menções.

Em um segundo quadro, em que o nome do PMDB seria, na verdade, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, pouco se altera: Caiado oscila para 42,1%; o peemedebista marca 16,4% e o vice-governador, 10,4%. Djalma Rezende teria 6,2%.

Em ambos os cenários, o percentual de eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos postos chama atenção: mais de 20% de “votos nulos”.

Veja os números:

Cenário 1

Ronaldo Caiado (DEM) – 44%

José Eliton (PSDB) – 10,4%

Daniel Vilela (PMDB) – 10,3%

Djalma Rezende (Sem partido) – 6,6%

Não sabe – 6,1%

Nenhum – 22,6%

Cenário 2

Ronaldo Caiado (DEM) – 42,1%

Maguito Vilela (PMDB) – 16,4%

José Eliton (PSDB) – 10,4%

Djalma Rezende (Sem partido) – 6,2%

Não sabe – 4,7%

Nenhum – 20,2%

Sem Caiado

O Paraná Pesquisas testou, também, cenários sem o senador Ronaldo Caiado (DEM) na corrida ao governo de Goiás.

Em uma disputa entre a senadora Lúcia Vânia (PSB), o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) e o vice-governador José Eliton (PSDB), o cenário fica nebuloso: isso porque o número de eleitores sem candidato ultrapassa a casa dos 40%.

Veja:

Lúcia Vânia (PSB) – 21,2%

Daniel Vilela (PMDB) – 14,2%

José Eliton (PSDB) – 12,6%

Djalma Rezende (Sem partido) – 9,8%

Não sabe – 8%

Nenhum – 34,2%

Caso o candidato do PMDB fosse o prefeito de Goiânia, Iris Rezende — que completa 83 anos em 2017 –, a oposição leva vantagem. Ele teria 33,5% dos votos, ante 14,6% da senadora Lúcia Vânia (PSB) e 12% de Eliton.

Iris Rezende (PMDB) – 33,5%

Lúcia Vânia (PSB) – 14,6%

José Eliton (PSDB) – 12%

Djalma Rezende (Sem partido) – 6,9%

Não sabe – 5,7%

Nenhum – 27,4%

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná entre os dias 7 e 11 de junho de 2017, com 1.505 eleitores de todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.