TJ-GO confirma aposentadoria do desembargador Geraldo Gonçalves

Decreto foi publicado no Diário da Justiça desta segunda-feira (18/12)

A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) declarou aposentado por invalidez o magistrado Geraldo Gonçalves da Costa, integrante da 5ª Câmara Cível, no cargo de desembargador. Ele chegou ao tribunal em 26 de março de 2009, pelo quinto constitucional designado aos advogados.

Segundo informações do TJ-GO, o decreto de nº 2.647/2017, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira (18/12).

Com a confirmação da aposentadoria, a seção goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO) terá de enviar seis nomes para a avaliação do Tribunal de Justiça de Goiás, que refinará a lista para três e a encaminhará ao governador Marconi Perillo (PSDB), que fará a escolha do magistrado.