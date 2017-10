Justiça manda Delegado Waldir retirar das redes vídeo com ataques a Marconi

Juiz entendeu que publicação extrapola exercício parlamentar e impôs multa de R$ 1 mil ao dia

O juiz Pedro Ricardo Morello Godoi Brendolan, da 12ª Vara Cível, determinou, na última segunda-feira (23/10), a imediata remoção de um vídeo postado pelo deputado federal Delegado Waldir (PR) em suas redes sociais.

Nas imagens, o parlamentar aparece em uma rodovia estadual, filmando um radar móvel de fiscalização de velocidade, fazendo acusações contra o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

“Olha aqui a máquina de arrecadar dinheiro do governo de Goiás. Vamos mostrar a máquina de fazer dinheiro do governo de Goiás. Mina de dinheiro da campanha do governador do Estado do ano que vem”, ataca.

Por entender que as críticas “extrapolam” as funções do exercício parlamentar e que a postagem afeta diretamente a vida política e pessoal, maculando a imagem de Marconi Perillo, o magistrado determinou que a postagem seja removida imediatamente de todas as redes sociais, sob pena diária de multa de R$ 1 mil.

Por outro lado, a alegação de que Delegado Waldir tem imunidade parlamentar deve ser analisada posteriormente, sendo deferida a liminar pleiteada pela defesa do governador, comandada pelo advogado João Paulo Brzezinski.

Veja abaixo o vídeo: