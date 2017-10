Governo do Tocantins realizou mais de 3,2 mil cirurgias ortopédicas em cinco meses

Mutirão da saúde ocorreu no Hospital Geral de Palmas e nos Hospitais Regionais de Paraíso, Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Gurupi e Augustinópolis

Com o projeto da Força Tarefa da Cirurgia Traumato-Ortopédica foram realizadas, entre os meses de junho e outubro de 2017, 3.286 procedimentos cirúrgicos ortopédicos no Tocantins.

Os números referentes à realização de cirurgias ortopédicas foram apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) durante uma audiência de conciliação com o Mistério Público e Defensoria Pública do Estado, na última segunda-feira (30/10).

O mutirão das cirurgias ocorreu no Hospital Geral de Palmas e nos Hospitais Regionais de Paraíso, Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Gurupi e Augustinópolis.

Durante a audiência, a SES ressaltou seu compromisso com o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, informando que as questões referentes à rouparia se encontram em processo final de contratação.

Na audiência, os coordenadores de ortopedia do HGP acordaram iniciar os procedimentos para retomada das cirurgias eletivas assim que o novo centro cirúrgico tiver as obras finalizadas.