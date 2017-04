Trabalhadores em greve ocupam prédio da Secretaria de Educação em Goiânia

Categoria denuncia descaso e falta de diálogo por parte da prefeitura

Trabalhadores da Educação de Goiânia em greve ocuparam na tarde desta quarta-feira (26/4) o prédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), no Setor Leste Universitário, na capital.

Segundo informações do Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Educação (Simsed), a categoria resolveu ocupar as dependências da pasta por conta do “descaso” da prefeitura quanto às reivindicações e a falta de diálogo do prefeito Iris Rezende (PMDB) e do secretário Marcelo da Costa com os profissionais.

“Os trabalhadores da educação de Goiânia merecem respeito. Estamos em greve desde o dia 11 e o prefeito se comporta como se nada estivesse acontecendo. E o secretário ainda fica recebendo sindicatos que não representam a nossa luta e mentindo para a população que está negociando com a categoria, o que não aconteceu até agora”, explicou coordenador geral do Simsed, Antônio Gonçalves.