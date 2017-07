Por falta de verba, fiscalização de trabalho escravo e infantil é suspensa no Brasil

Ministério do Trabalho irá paralisar ações a partir de agosto em todo país, segundo coluna de “O Globo”

As ações de fiscalização do Ministério do Trabalho contra o trabalho escravo e o trabalho infantil irão parar em todo o país a partir de agosto. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, o contingenciamento imposto pelo governo federal impedirá, por exemplo, que seja comprado combustível para os carros. Assim, nenhum fiscal poderá ir a campo fazer inspeções ou flagrantes.

A fiscalização de condições degradantes de trabalho no campo e em obras também será interrompida pela pasta.

Em junho, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes também por falta de recursos. Mesmo após liberação de crédito suplementar, há grandes chances de outras áreas da PF serem afetadas ainda neste semestre.