Para 61% dos brasileiros, mídia e Justiça protegem PSDB e PMDB

Instituto Paraná Pesquisas mostra que maioria da população vê cobertura imparcial e até julgamentos tendenciosos

O Instituto Paraná Pesquisas foi às ruas brasileiras para saber o que os eleitores pensam sobre a suposta seletividade de veículos da imprensa e até da própria Justiça no que diz respeito a investigação/denúncias de outros políticos que não são sejam do PT. E o resultado é surpreendente.

Para 61% dos entrevistados, a resposta é sim. Apenas 33,7% acreditam que a mídia faz uma cobertura imparcial sobre os casos de corrupção no país. Da mesma forma, os juízes, desembargadores e ministros, que julgam os casos.

Veja abaixo os dados:

“Em sua opinião, a mídia e o Poder Judiciário protegem nomes do PSDB e do PMDB?”

Não – 33,7%

Sim – 61%

Não sabe/ não opinou – 5,3%

O estudo foi realizado pelo Paraná Pesquisas com 2.020 eleitores em 146 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.