Gestão Iris manda Guarda Municipal retirar a tiro e bomba manifestantes de ocupação

Tropa de choque teria esperado retirada da imprensa para surpreender professores e alunos que ocupavam o prédio da Secretaria Municipal de Educação

A Prefeitura de Goiânia agiu de forma truculenta e utilizou até armas e bombas de gás lacrimogênio para retirar professores e estudantes que ocupavam a sede da Secretaria Municipal de Educação, no Setor Leste Universitário, na noite desta quarta-feira (26/4).

Conforme havia noticiado o Jornal Opção mais cedo, o grupo de manifestantes ocupou o prédio da pasta durante a tarde, pedindo maior diálogo por parte da gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB) quanto à pauta de reivindicação da categoria.

Segundo informações do Sindicato Municipal dos Trabalhadores da Educação (Simsed), assim que a imprensa se retirou do prédio da SME, a prefeitura teria enviado a tropa de choque da Guarda Civil Metropolitana e forçado a retirada dos manifestantes do local.

Conforme os relatos de professores e estudantes, os agentes chegaram a agredir manifestantes e fazer uso de bombas de gás lacrimogênio. Vídeo publicado pelos profissionais em redes sociais mostra uma jovem desacordada sendo atendida pelo Samu.

“Uma verdadeira operação de guerra para combater trabalhadores que se manifestavam pacificamente”, diz o sindicato em nota encaminhada à imprensa.

Em depoimento, uma das professores que presenciou toda a ação relatou os momentos de extrema tensão. Segundo a profissional, identificada como Mariana, a Guarda Municipal entrou pelos fundos do prédio, surpreendendo os manifestantes. Ainda há profissionais presos no local.

“Estávamos ocupando um lugar público, reivindicando direitos, só queríamos justiça, que são lei e o prefeito não cumpre. Ele agiu da pior maneira possível. A Guarda Municipal entrou pelos fundos, jogou bomba em cima de bomba, acertou professores, professoras, idosos, e há alguns presos. É uma boa ação para mostrar quem é o prefeito Iris Rezende, como ele trata a educação de Goiânia”, desabafou.

Veja abaixo vídeo de um manifestante:

Segundo informações dos manifestantes, várias pessoas ficaram feridas após a ação truculenta da Guarda Civil Metropolitana. Outro vídeo mostra uma garota, aparentemente desacordada, sendo colocada em uma ambulância do Samu.

Veja: