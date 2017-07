Bolsonaro diz que pode deixar o Brasil se perder eleição em 2018

Deputado federal deu entrevista à revista “Veja”e criticou grandes partidos, como PT, PSDB e PMDB, pois considera todos “de esquerda”

O deputado federal e pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou, em entrevista à revista “Veja”, que pode deixar o país caso não vença as eleições de 2018.

“No meu entender, se tivermos em 2019 um governo que seja do PT, do PSDB ou do PMDB, acho que vai ser difícil eu permanecer no Brasil, porque a questão ideológica é tão ou mais grave do que a corrupção”, disse.

A tese do militar, representante da nova direita brasileira, é que os grandes partidos todos representam a “esquerda” e querem transformar o país em uma “grande pátria bolivariana”. “Vejo que a campanha de alguns candidatos é bater no Lula, mas resolveram bater no Lula depois que ele caiu em desgraça. Eu duvido que eles não soubessem o que estava sendo feito em Brasília antes. Agora posam de bater no Lula porque ele caiu em desgraça. Eu bato no Lula, nessa esquerda que nem era PT, desde 1970, nas matas do Vale do Ribeira, quando tinha 15 anos”, explicou.

Ainda em entrevista à “Veja”, Bolsonaro disse que, embora não tenha decidido nada, se for derrotado à Presidência pode tentar retirar a cidadania italiana. “Não tenho cidadania ainda, mas a minha origem é italiana. Não pensei com mais seriedade, mas, se você fizer uma pesquisa, verá que o número de pessoas que estão pedindo dupla cidadania europeia tem aumentado muito”, completou.

Questionado se não seria difícil vencer a eleição sem apoio e em um partido nanico — está de malas prontas do PSC e pode se filiar ao a-ser-criado Muda Brasil –, o deputado dá uma resposta bem messiânica: “Não estou fazendo isso por obsessão, eu entendo que o que acontece comigo é uma missão de Deus e ponto final. Acredito que temos como atingir o sucesso nas nossas mídias sociais. Se for a vontade de Deus, se for a missão dele, estarei pronto para cumpri-la”.