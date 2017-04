Aécio Neves é favorito para o governo de Minas Gerais em 2018, mostra pesquisa

Senador tucano aparece com o dobro das intenções de voto do segundo colocado, o atual governador Fernando Pimentel (PT)

O senador Aécio Neves (PSDB) teve seu nome arrastado para o furacão de denúncias de corrupção que assola políticos de todos os partidos brasileiros chamado Operação Lava Jato. Citado por diversos delatores, é acusado de receber propina da Odebrecht e também aparece na lista de Furnas.

No entanto, um novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que o tucano não está nada mal em seu estado, Minas Gerais. Aécio lidera a disputa pelo Palácio Tirandentes na eleição de 2018 e tem o dobro de intenções de voto do segundo colocado, o atual governador, Fernando Pimentel (PT).

Os dados mostram que, se o pleito fosse hoje, o senador teria 34% dos votos, enquanto o petista atingiria 17,6%. Ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB), aparece em terceiro lugar, com 8,4%.

Caso Aécio decidisse concorrer a mais um mandato de senador, a pesquisa sugere que seria o mais bem votado, angariando 39,1% de apoios. Em segundo lugar aparece a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). Zezé Perrella (PTB), atual senador, teria 19,3%.

Se o candidato do PSDB ao governo fosse o também senador Antônio Anastasia, o cenário pouco se alteraria: ele tem 31,8% das intenções de voto, ante 18,5% de Pimentel e Lacerda segue em terceiro, com 8,5%.

Análise

O Paraná Pesquisas perguntou ainda ao eleitor mineiro o que Aécio Neves deveria fazer em 2018. 36,9% responderam que ele não deveria se candidatar a cargo algum — o que sugere uma importante resistência ao seu nome em Minas Gerais.

Para 19,9% dos entrevistados, o tucano deveria ser candidato a presidente da República, enquanto 19% acredita que ele deveria tentar voltar ao governo do estado. 13,3% o querem no Senado e 6,5%, na Câmara de Deputados.

Outro dado importante é que, para 50,8% dos mineiros, as denúncias de corrupção envolvendo o senador Aécio Neves são verdadeiras. Apenas 32,4% não acreditam nelas. 16,9% não quiseram ou não souberam opinar.

A pesquisa do Instituto Paraná foi realizada em 88 municípios de Minas Gerais, com 2.015 eleitores entre os dias 31 de março e 5 de abril de 2017. Amargem de erro é de 2,5%.