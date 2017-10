“Zé Eliton é uma das maiores referências em administração do País”, diz Marconi

Governador diz que vice foi fundamental para que Goiás superasse a crise econômica que se abateu sobre o Brasil

“O vice-governador Zé Eliton é uma das maiores referências em administração do País”, afirmou o governador Marconi Perillo (ambos do PSDB), em Morrinhos, durante a entrega de 50 unidades habitacionais, no Setor Solar dos Bosques. “Ele foi fundamental para que Goiás superasse a crise econômica que se abateu sobre o Brasil”, completou.

Durante a solenidade realizada na quarta-feira (11/10), Eliton destacou que “fazemos política com amor e espírito de solidariedade”. No total, 931 unidades receberam recursos para reforma no município. Do montante, 680 já foram entregues. Na modalidade construção, são 166 unidades. No total, entre as que já foram entregues e as que estão em andamento, são mais de R$ 4,5 milhões em investimentos.

Em seu discurso, Zé Eliton ressaltou que as obras que estão sendo realizadas por todo o Estado refletem o respeito do Governo de Goiás pela população. “É isso que nos move. Só tem sentido fazer política se for para fazer o bem, levando benefícios diretos aos goianos”, disse.

Marconi e Zé Eliton também vistoriaram as obras do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq). No espaço, serão oferecidos aos pacientes atendimentos multidisciplinares (enfermagem, psicologia, psiquiatria e serviço social, entre outros), com terapia de apoio (musicoterapia, terapia ocupacional, educação física, psicopedagogia). A entrega está prevista para 2018.

Participaram do evento o prefeito de Morrinhos, Rogério Troncoso (PTB); os secretários estaduais Francisco Pontes (Desenvolvimento Econômico) e Sérgio Cardoso (Articulação Política); o deputado federal Célio Silveira (PSDB); o deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB); o ex-governador Helenês Cândido; prefeitos, vereadores e outras autoridades da região.