Vem chuva por aí: confira previsão do tempo para esta semana em Goiânia

Tempo vira a partir de quarta-feira (27/9), com sol e aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuvas à tarde e à noite

Outubro se aproxima e, com ele, o período chuvoso para Goiânia e região. Mas antes que o mês acabe, os goianienses já vão poder contar com um alívio para o tempo seco ainda nos últimos dias de setembro.

Os meteorologistas apostam que os próximos dias já serão de chuva. Conforme previsão, o tempo vira na quarta-feira (27/9), com sol e aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuvas à tarde e à noite.

Quinta (28), sexta (29) e sábado (30) seguem com previsão de chuva. Ainda assim, a temperatura ao logo da semana deve permanecer estável, com mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.

As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).