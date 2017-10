Vazamento de amônia em frigorífico goiano deixa 35 pessoas intoxicadas

Funcionários sentiram mal-estar e náuseas após entrar em contato com o gás

Ao menos 35 funcionários de um frigorífico em Jaranápolis, distrito de Pirenópolis, sofreram intoxicação por amônia na tarde desta segunda-feira (2/10).

O vazamento teria ocorrido em uma das válvulas da casa de máquinas da unidade. Conforme informou o Corpo de Bombeiros, os funcionários sentiram mal-estar e náuseas após entrar em contato com o gás.

Todos os trabalhadores foram encaminhados conscientes para o Hospital Municipal de Pirenópolis, onde receberam atendimento. Nenhum deles ficou em estado grave.

Ainda de acordo com os Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas por viaturas da própria corporação, do Samu e por carros do frigorífico. A contenção do gás foi feita logo após o socorro das vítimas.