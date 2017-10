Trindade terá faculdade de medicina a partir de 2018

Curso será aberto na unidade do Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) e oferecerá 60 vagas

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes) oferecerá, a partir de 2018, três novos cursos na unidade de Trindade: educação física, direito e medicina. O anúncio foi feito na última terça-feira (24/10), durante reunião com o prefeito Jânio Darrot (PSDB).

Segundo a servidora Claudia Clemen, uma das articuladoras para a abertura dos novos cursos, o vestibular será realizado na terceira semana de janeiro e as aulas devem começar ainda no primeiro semestre (para os cursos de educação física e direito). Para o curso de medicina, serão 60 vagas ao todo, com início previsto para o segundo semestre.

A reitora da Unifimes, Rita de Fátima, declarou muito entusiasmo e disse que a unidade em Trindade tem tudo para se transformar em um campus. Jânio Darrot destacou a valorização da região Leste com a implantação da Unifimes. “Trindade possui ótimas faculdades e possibilidades de qualificação superior. Este curso de Medicina colabora com a missão do município de ser também, referência em educação”, comemorou