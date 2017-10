“Tão importante quanto construir estradas é fortalecer rede de proteção”, diz deputada

Eliane Pinheiro comemorou lançamento do Goiás na Frente Social, que projeta aporte de R$ 60 milhões nos programas sociais do Estado

A deputada estadual Eliane Pinheiro (PMN) afirmou que o Goiás na Frente Social, lançado há aproximadamente dez dias, deu o toque que faltava ao programa de investimentos que o Estado lançou neste ano, focado principalmente na infraestrutura dos municípios: o Goiás na Frente (que prevê R$ 10 bilhões em obras até 2018).

“Tão importante quanto recuperar estradas, construir hospitais e escolas é dar consistência à rede de proteção social do governo. A ampliação dos programas de assistência vai fazer com que todos, principalmente os mais necessitados, participem deste importante e próspero momento que Goiás vive. É a cereja que faltava no bolo”, comemorou.

O Goiás na Frente Social projeta aporte de R$ 60 milhões nos programas sociais do Estado. O objetivo central é zerar o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza em Goiás. “Eu estou feliz porque esse governo iniciou um ciclo virtuoso em todo o Estado”, acrescenta.

Uma das ações previstas no programa é o o Reconhece Goiás, que será um prêmio para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Elas receberão incentivo de R$ 20 mil para apoio de projetos e investimentos, ações e aquisição de bens.

O programa Jovem Cidadão, que a partir deste momento passa a atender 5 mil jovens, terá uma cota para portadores de necessidades especiais, que também terão prioridade nos programas Cheque Reforma e Renda Cidadã. No caso do Cheque, meta do governo é universalizar a acessibilidade nas moradias de famílias com essa característica.

A quantidade de beneficiados com o Renda Cidadã será ampliada de 70 mil para 100 mil famílias. A meta é zerar, até o final 2018, o número de famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado. O benefício foi reajustado de R$ 80,00 para R$ 100,00. Marconi lembrou que o Goiás na Frente Social “se torna, agora, o maior programa social do Brasil. Nós temos um cadastro de 104 mil famílias no Renda Cidadã. Antes, eram 70 mil. Agora, nós vamos atender todas as famílias vulneráveis de Goiás”.