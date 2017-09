Servidor público morre em aciente na BR-060 em Goiás

Homem conduzia uma motocicleta de 750 cilindradas, quando perdeu o controle de direção, caiu do veículo, deslizou no chão e bateu em uma placa de sinalização

Um motociclista de 33 anos morreu no final da manhã deste domingo (24/9) na BR-060, no município de Abadiânia, após perder o controle do veículo e sair da pista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que era servidor público federal, conduzia uma motocicleta de 750 cilindradas, quando, ao tentar contornar uma curva, perdeu o controle de direção, caiu do veículo, deslizou no chão por cerca de 70 metros e bateu em uma placa de sinalização.

Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. De acordo com amigos e familiares do motociclista, ele morava em Brasília e tinha o veículo há cerca de apenas seis meses.