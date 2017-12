Secretária de Saúde de Anicuns é condenada por uso irregular de carro oficial

Segundo denúncia do MP, Clédia Lopes era levada a Uberlândia, onde dava plantão em um hospital, no carro da prefeitura, bancado com recursos públicos

A atual secretária de Saúde de Anicuns, Clédia Lopes, foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 20 mil por improbidade administrativa.

Segundo a decisão da juíza Lígia de Paula, ela uso um veículo de propriedade do município para fins particulares, durante um outro período de gestão como secretária, entre 2009 e 2016, o que gerou prejuízo aos cofres públicos e feriu os princípios constitucionais como o da legalidade e moralidade.

Clédia Lopes foi levada diversas vezes no carro oficial da prefeitura para a cidade de Uberlândia, onde era plantonista em um hospital. Nessas ocasiões, o motorista do veículo, que era servidor público ilegalmente destacado para a tarefa, inclusive recebia folgas após o retorno da viagem e assinava a folha de ponto normalmente.

O carro, de acordo com o processo, era abastecido no posto de gasolina que tem contrato com a prefeitura.

Ao analisar os fatos, a juíza entendeu que houve o uso indevido do veículo público para deslocamento com fins particulares, bem como do servidor público, o que configurou a conduta prevista na Lei de Improbidade Administrativa por violar o princípio da legalidade e da moralidade.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás.