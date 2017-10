PSDB Goiás recebe 200 novos filiados no Entorno do DF

Encontro regional do partido em Cidade Ocidental contou com a participação do vice-governador Zé Eliton e do presidente estadual da sigla, Giuseppe Vecci

O 14º Encontro Regional do PSDB, que aconteceu na manhã deste domingo (1º/10) em Cidade Ocidental, teve a filiação de 200 lideranças do Entorno do Distrito Federal, inclusive o prefeito no município, Fábio Correa, e quatro vereadores.

O vice-governador de Goiás, Zé Eliton, enfatizou a importância da região próxima à capital federal para o Estado e para o projeto do PSDB. “Fico feliz em ver o PSDB cada dia mais sólido em torno de um projeto de desenvolvimento para Goiás e para o Entorno do Distrito Federal”, disse.

Durante o evento, ele destacou as obras que o governo tem feito na região.”Temos um grande legado a defender, mas temos um futuro com grandes desafios”, acentuou. “Precisamos estabelecer toda uma condição logística para que o estado continue avançar, e é isso que estamos fazendo com o programa Goiás na Frente”.

Para Zé Eliton, o PSDB se diferencia pela postura propositiva que assume. “Enquanto a oposição briga por vaidade, estamos a discutir com nossos aliados a proposta para 2018, com foco na geração de empregos que liberta, que dá oportunidade de sonhar e de ver os sonhos florescerem”, disse. “Esse é o pilar básico que queremos para a estruturação e consolidação definitiva de Goiás como um dos mais importantes estados do país”, disse.

Recém filiado, o prefeito Fábio Correia discursou em prol da união do partido. “Estou me filiando agora, um ano antes das eleições, para não dizerem que fiquei em cima do muro. Vamos juntar as forças, precisamos arregaçar as mangas e trabalhar com os nomes que decidirmos e vamos pra rua”, conclamou Fábio.

O encontro contou com a presença do presidente estadual do PSDB, deputado federal Giuseppe Vecci, deputado federal Célio Silveira, presidente do PSDB de Luziânia, Gastão de Araújo Leite, presidente estadual do PSDB Mulher, deputada estadual e secretária Cidadã, Lêda Borges, entre outras autoridades.