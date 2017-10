“Projeto do governo para 2018 contemplará toda a base”, garante Zé Eliton

Vice-governador de Goiás aposta na união dos partidos que reelegeram Marconi Perillo (PSDB) em 2014

O vice-governador de Goiás, Zé Eliton (PSDB), garante que o projeto do governo para 2018 contemplará todos os partidos da base aliada. “Seguiremos unidos, avançando na construção de uma plataforma que atenderá às demandas da sociedade, mas com atenção total às legendas que compõem o segmento político”, afirma.

Para ele, o projeto de governo da base aliada para o período 2019-2022 segue em ritmo acelerado. “Governar exige um olhar para o ontem, a análise do hoje e a criação de perspectivas para o amanhã”, relata, ao lembrar das transformações ocorridas em Goiás nos últimos 20 anos, sob as gestões dos governos do PSDB.

“Nenhum país ou estado que almeja avanços significativos hoje consegue essas conquistas sem investimentos no saber”, completa.

Segundo o vice, é preciso construir propostas sólidas, a exemplo dos avanços sociais e salto qualitativo na melhoria de vida dos goianos: “Assim, chegamos na segunda vertente que considero outro pilar do nosso projeto, agenda de geração de emprego e renda. Historicamente, Goiás já é referência na oferta de vagas formais, mas é preciso avançar ainda mais, com a convergência de interesses entre o público e o privado.”

Ao tratar das perspectivas de crescimento do Estado para os próximos anos, o vice-governador evidencia o programa Goiás na Frente, “que prepara o estado para um salto de desenvolvimento em todos os segmentos.”

Por fim, ao falar de ações a serem implantadas a partir de 2019, o vice-governador afirma que as políticas precisam ser de Estado, e não de governo. “São iniciativas a médio e longo prazos com resultados importantíssimos do ponto de vista de elevação de qualidade de vida para todos os goianos”, finaliza.