Prefeitura inicia revitalização do sistema de videomonitoramento de Jataí

Previsão da gestão Vinícius Luz é de que trabalhos sejam concluídos em até 90 dias

A Prefeitura de Jataí deu início, na última quinta-feira (19/10), à execução do projeto de revitalização do sistema videomonitoramento da cidade, previsto pelo programa “Jataí mais Segura”.

O objetivo, segundo a gestão Vinícius Luz (PSDB), é garantir o funcionamento do serviço, que auxilia as forças de segurança no combate à criminalidade.

Os trabalhos, que devem ser concluídos em até 90 dias, estão sendo realizados com recursos do Fundo Municipal de Trânsito e incluem a substituição de peças e equipamentos e também a modernização do software de monitoramento e do processo de transmissão de dados que passará a ser feito através de fibra ótica.

Atualmente, a cidade de Jataí possui 16 câmeras de videomonitoramento – em condições de captar imagens em 360 graus – ligadas a uma central localizada no 15° Batalhão, onde as imagens são analisadas por uma equipe especializada formada por civis e militares.