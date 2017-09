Prefeito Vinícius Luz comemora reabertura de unidade da BRF em Jataí

Previsão é que o retorno já garanta de imediato a geração de 500 empregos diretos

A BRF informou nesta semana que vai reabrir a fábrica em Jataí até o início do próximo ano. A notícia foi comemorada pelo prefeito Vinícius Luz, que vem se reunindo há meses com executivos da multinacional para acertar a reabertura das atividades do frigorífico da empresa na cidade.

A direção da unidade jataiense garantiu à prefeitura que as atividades devem ser retomadas muito em breve e que a previsão é que o retorno já garanta de imediato a geração de 500 empregos diretos.

Em vídeo, o prefeito comemorou o resultado das negociações e disse ter recebido a novidade do governador Marconi Perillo (PSDB), a quem, segundo o administrador, sempre recorreu para pedir apoio quanto às negociações com a BRF.

“Os investimentos para retomar a fábrica já vão começar a acontecer, e serão cerca de R$ 5 milhões de investimentos. Estaremos lado a lado da empresa para que, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente possa ir anunciando para a população”, afirmou.