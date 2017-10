Operação contra pedofilia cumpre mandados de busca e apreensão em Goiás

70 policiais federais e civis investigam suspeitos identificados por meio de levantamento de informações feito pelo governo e pela embaixada dos EUA

A Polícia Federal e a Polícia Civil de Goiás em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), deflagrou no início da manhã desta sexta-feira (20/10), a operação integrada “Luz na Infância”.

70 policiais federais e civis estão dando cumprimento a estão sendo cumpridos 8

mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara da Justiça Federal, nos

municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia, com o objetivo de apurar crimes

de exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Os alvos da operação Luz na Infância foram identificados através de um levantamento de informações pela Senasp e a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil. Com base em informações e evidências coletadas em ambientes virtuais, tendo sido instaurado o competente inquérito policial e representado pelas buscas e apreensões unto ao Poder Judiciário, visando apreender computadores e dispositivos informáticos onde estão armazenados os conteúdos de pedofilia, indiciar e prender os criminosos.

As investigações que resultaram na operação Luz na Infância vêm sendo feitas há

seis meses e resultam do aprimoramento do trabalho de inteligência de segurança

pública e atuação em modelo de força tarefa, que reúne em um mesmo ambiente

de trabalho policiais com expertise e capacitação na repressão aos crimes virtuais e

de pedofilia.

Os investigados responderão pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B da

Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA) com penas que podem

chegar a 6 anos de reclusão e multa.

A Operação Luz na Infância mobilizou 1,1 mil policiais para cumprir mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal.