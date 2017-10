Número de evangélicos cresce, mas católicos ainda são maioria no Brasil

Pesquisa Datafolha aponta que índice de brasileiros que se declaram fieis ao catolicismo caiu de 58% para 52% em dez anos

O jornal “Folha de S. Paulo” divulga, nesta quinta-feira (12/10), a mais recente pesquisa Datafolha sobre as preferências religiosas dos brasileiros.

No dia em que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil, a santa Nossa Senhora Aparecida, o levantamento mostra que os católicos ainda são maioria no País. Dos 2.772 entrevistados das 194 cidades pesquisadas entre os dias 27 e 28 de setembro, 52% se declararam fieis ao catolicismo. No entanto, o índice é menor do que o aferido em 2007 (58%).

Além disso, menos brasileiros cultuam algum santo: apenas 38% disseram ter um de preferência, ante 49% há dez anos. Por outro lado, os evangélicos (que não acreditam em santos, nem em suas imagens) já somam 32% da população.

Crença

Outro dado da pesquisa que chama atenção é a quantidade de brasileiros que declaram crer em Deus: 98% dos entrevistados.