“Mulheres precisam acreditar que são capazes de assumir o poder”, diz prefeita

Nárcia Kelly, de Bela Vista de Goiás, comandou evento do PTB Mulher em Goiânia e defendeu maior participação feminina

Prefeita de Bela Vista de Goiás e presidente do PTB Mulher de Goiás, Nárcia Kelly defendeu, durante entrevista ao Jornal Opção, que as mulheres precisam “acreditar” que são capazes de assumir o poder.

Durante 2º encontro regional do partido, realizado exclusivamente para o público feminino no Golden Tulip Goiânia Address, Nárcia Kelly afirmou que não culpa nem homens e nem as próprias mulheres pela desigualdade na representatividade do Brasil.

“Somos mais de 50% do eleitorado e não ocupamos nem 10% dos cargos. Não aponto culpados, mas estou cumprindo meu papel aqui. Quero mostrar para elas que talvez não precisem da política, mas a política precisa de nós mulheres. Temos muito o que contribuir, mas precisamos acreditar que somos capazes”, completou.

A prefeita, que é uma das cinco chefes de Executivos municipais, do partido em Goiás, garantiu que o evento não foi voltado a apenas petebistas. “Suprapartidário, pois há mulheres de diversas siglas e até quem não é filiada a nenhum partido. É um momento de trazer todas mulheres para debater nosso papel na sociedade e na política”, arrematou.

O evento contou com a presença do presidente do PTB em Goiás, deputado federal Jovair Arantes; a presidente do PTB Mulher, deputada federal Cristiane Brasil; o ex-senador Demóstenes Torres; os deputados estaduais Henrique Arantes (PTB) e Eliane Pinheiro (PMN); os prefeitos de Anápolis, Roberto Naves, e de Itumbiara, José Antônio (PTB); e várias lideranças femininas do Estado.