Morre Ricardo Fontoura, irmão do presidente da Saneago, Jalles Fontoura

Diretor do Grupo Otávio Lage e presidente do Conselho de Deliberativo da Jalles Machado foi vítima de uma parada cardiorrespiratória

O diretor do Grupo Otávio Lage e presidente do Conselho Deliberativo da Jalles Machado, Ricardo Fontoura Siqueira faleceu, aos 66 anos, na manhã desta quarta-feira (25/10), em Goiânia.

O empresário, que é irmão do presidente da Saneago, Jalles Fontoura (PSDB), e filho do ex-governador de Goiás, Otávio Laje, foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado em uma UTI da capital, após ser internado com esofagite.

O velório será realizado no plenário Aleixo Luis Vinhal, na Câmara Municipal de Goianésia, em horário ainda não determinado.