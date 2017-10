Marconi e Rollemberg assinam termo de cooperação para planejar ações preventivas a incêndios

Governadores de Goiás e do DF sobrevoaram Parque Nacionalpara avaliar extensão dos danos causados pelo fogo

Este slideshow necessita de JavaScript.

O governador Marconi Perillo (PSDB) sobrevoou de helicóptero neste sábado (28/10) o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para avaliar a extensão dos dados causados pelos focos de incêndio que atingem a reserva desde o último dia 10. Acompanhado do governador Rodrigo Rollemberg (DF) e do secretário Vilmar Rocha (Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente), Marconi sobrevoou o parque e esteve na base das operações de combate ao fogo, a 30 minutos de voo do Aeroporto de Alto de Paraíso.

“A união de todos — dos governos de Goiás e do Distrito Federal, da prefeitura de Alto Paraíso, dos nossos Corpos de Bombeiros, dos empresários e da comunidade — ao ICMBio e ao governo federal está vencendo o incêndio, um problema ambiental que afeta e preocupa muito a todos nós”, disse Marconi. O governador chegou ao município por volta das 11 horas e, antes de fazer o sobrevoo, ouviu uma explanação dos comandos dos Corpos de Bombeiros e do ICMBio sobre a situação dos focos de incêndio.

O chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Fernando Tatagiba, afirmou que as equipes consideram os incêndios sob controle, com previsão de que em breve estejam extintos. Essa expectativa foi reforçada com a chegada, durante o sobrevoo, das primeiras chuvas à Chapada dos Veadeiros.

“A boa notícia vem do céu, hoje, e da colaboração de todos desde o dia 10, quando começaram os incêndios”, disse Marconi. “Apesar de o parque ser nacional, estamos acompanhando a situação desde o começo do fogo. Mesmo durante a missão comercial (à Espanha, entre os dias 20 e 24), me inteirei sempre sobre as ações. Todos colaboraram e isso fez toda a diferença”, disse o governador.

Na reunião com os grupos de combate ao fogo, Marconi anunciou a assinatura de convênio entre e os governos de Goiás e do DF com termo o ICMBio para planejar ações preventivas a incêndios. O governador disse que até o final do primeiro semestre do ano que vem será entregue a obra da unidade própria do Corpo de Bombeiros de Alto Paraíso. As obras estão em fase final de licitação.