Maioria da população defende prisão de Lula, aponta Datafolha

Pesquisa realizada em todo o país mostra que 54% avaliam que a investigação da Lava Jato é suficiente para encarcerar petista

Apesar de liderar todos os cenários de primeiro e segundo turnos em 2018, o pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue com avaliação popular controversa. Divulgada nesta segunda-feira (2/10) pela “Folha de S. Paulo”, uma pesquisa indica que mais da metade dos brasileiros quer ver o petista preso.

Para 54% dos entrevistados, a condenação do juiz Sérgio Moro, com base nas investigações da Operação Lava Jato, deve culminar na prisão do ex-presidente. Já para 40%, não há motivos suficientes para tanto. 5% preferiram não opinar.

O instituto Datafolha ouviu 2.772 pessoas em 194 cidades, nos dias 27 e 28 de setembro. A margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.