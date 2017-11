Iris propõe imposto extra a todos os imóveis para coleta de lixo em Goiânia

Segundo prefeito, objetivo é que cada família pague uma “pequena taxa” para manter o serviço “de primeira qualidade”

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), anunciou, na manhã desta segunda-feira (13/11), que estuda criar uma taxa para a coleta de lixo a ser cobrada de todos os imóveis da capital.

Após a repercussão negativa da decisão de obrigar os prédios residenciais a coletar, transportar e dar a destinação final aos resíduos sólidos, o decano peemedebista foi obrigado a recuar.

No entanto, foi confirmado que a gestão municipal busca uma alternativa para incrementar o orçamento da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que afunda em uma crise administrativa e financeira.

“Estamos estudando criar a taxa do lixo, cada família, cada casa, cada apartamento, cada prédio vai pagar uma pequena taxa para ajudar a manter esse serviço de primeira qualidade”, afirmou Iris durante entrevista coletiva.

Veja na reportagem do programa Paulo Beringhs abaixo, postada no Facebook do vereador Elias Vaz (PSB):