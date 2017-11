Homem invade filmagem de propaganda, diz que é Jesus e afirma que o inferno está cheio de publicitários

Em gravação, senhor afirma que Deus abomina os gays e culpa os profissionais da publicidade por disseminarem a homossexualidade

O vídeo de um homem esbravejando durante a gravação de um comercial ganhou as redes sociais nesta semana. Os alvos do homem, que ainda não foi identificado, são a comunidade LGBT e os profissionais de publicidade. A gravação foi compartilhada na web pelo maquiador Jimmy Paladino, que participava da equipe de produção da peça publicitária.

No vídeo, o senhor, que passeava com um cachorro no local que parece ser uma praça, cita a propaganda do Boticário e afirma que os publicitários estão prestando um “desserviço” para a população. “Malditos publicitários! Vocês, com suas tendências, estão levando porcariada aos nossos lares. Vão se arrepender. O inferno está cheio de publicitários”, afirmou.

O homem ainda disse que se chama Jesus e, em outro momento, que é sobrinho-neto do presidente da República. “Mulher com mulher, homem com homem. Você acha legal isso?”, questionou.

Ele disse também que o grupo estava tirando seu direito de ir e vir, e que seu cachorro não poderia mais passear no local, e muda o foco de suas reclamações. “Eu não dei licença para a Prefeitura. P***, sou um cidadão brasileiro. Até quando a gente vai aguentar esse País de merda? Vocês são responsáveis sim, porque vocês votaram. Vocês são publicitários.”

O personagem principal do vídeo continua a gritar, dizendo que Deus abomina “homem com homem” e que todos irão para o Inferno. “Vocês vão conhecer a mão pesada de Deus. A humanidade já foi longe demais com tudo isso.”

Ao final, um outro homem que estava no local diz que “acabou” e que precisam trabalhar, ao que o homem com declarações homofóbicas diz que não pretendia atrapalhar, apenas avisá-los. “O inferno está cheio de publicitários”, repetiu.