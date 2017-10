Estudo aponta Marconi como mais influente entre pré-candidatos ao Senado

Governador lidera ranking elaborado pela Eureka Comunicação, seguido pelo deputado Delegado Waldir (PR) e pelo vereador Jorge Kajuru (PRP)

Entre os nomes cotados para a disputa pelas duas vagas de senador na eleição de 2018, em Goiás, o governador Marconi Perillo (PSDB) é o mais influente nas redes sociais. A conclusão é de um estudo realizado pela Eureka Comunicação com base nas páginas que os políticos têm no Facebook e no Twitter, entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro de 2017.

Os perfis de cada pré-candidato foram avaliados a partir de três critérios: interações (que se refere à quantidade de curtidas, comentários, compartilhamentos e retweets), alcance (divisão do número de interações pelo número de seguidores e fãs no período analisado) e engajamento (razão entre interações e o número de postagens). Cada um destes itens pode variar de um a 11 e a soma deles forma o índice influência.

Marconi registrou pontuação sete em interações, seis em alcance e nove em engajamento. Alcançou 22 pontos de influência. Na segunda colocação, apareceu o deputado federal Delegado Waldir (PR), cotado para ser candidato na vaga do governadoriável Ronaldo Caiado (DEM). Waldir anotou notas oito, sete e cinco, respectivamente, o que dá somatório de 20. Na terceira posição está o vereador em Goiânia Jorge Kajuru: sete pontos em interação, cinco em alcance e sete em engajamento, totalizando 19.

O estudo destaca que há casos de políticos que atualizam perfil em apenas uma das redes sociais, como é o caso de Waldir (que é atuante só no Facebook). Em situações como a dele, as estatísticas da página inativa são descartadas. Há também o caso de Demóstenes Torres (DEM), que apesar de estar no Face e no Twitter, não publica com frequência há bastante tempo. Por este motivo ele recebeu nota mínima (três em influência).

A sequência do ranking tem a senadora Lúcia Vânia (PSB), com 18 pontos de influência; o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, Vilmar Rocha (PSD), com 16; o senador Wilder Morais (PP), com 15; a deputada federal Magda Mofatto (PR), com 14; o deputado federal Pedro Chaves (PMDB), com 12; o deputado federal Jovair Arantes (PTB), com 12 também; e Demóstenes, como dito acima, com três.

Abaixo, a íntegra do estudo:

Marconi Perillo (PSDB)

Interações = 7

Alcance = 6

Engajamento = 9

Influência = 22

Delegado Waldir (PR)

Interações = 8

Alcance = 7

Engajamento = 5

Influência = 20

Jorge Kajuru (PRP)

Interações = 7

Alcance = 5

Engajamento = 7

Influência = 19

Lúcia Vânia (PSB)

Interações = 6

Alcance = 5

Engajamento = 7

Influência = 18

Vilmar Rocha (PSD)

Interações = 6

Alcance = 5

Engajamento = 5

Influência = 16

Wilder Morais (PP)

Interações = 6

Alcance = 5

Engajamento = 4

Influência = 15

Magda Mofatto (PR)

Interações = 5

Alcance = 4

Engajamento = 5

Influência= 14

Pedro Chaves (PMDB)

Interações = 4

Alcance = 3

Engajamento = 5

Influência = 12

Jovair Arantes (PTB)

Interações = 4

Alcance = 2

Engajamento = 6

Influência = 12

Demóstenes Torres (PTB)

Interações = 1

Alcance = 1

Engajamento = 1

Influência = 3