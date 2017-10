Especialista ensina a utilizar Instagram para negócios em curso na capital

Consultora Alline Jajah ministra curso nesta terça-feira (10/10) na ACE Gyntech

A consultora de marketing Alline Jajah realiza, nesta terça-feira (10/10), um curso sobre utilização do Instagram para negócios.

Na ACE Gyntech, a profissional ensinará como fazer uso de ferramentas para mensurar e conhecer o perfil do público alvo para conseguir promover publicações por um baixo custo, alcançando o objetivo da empresa.

“O Instagram é um excelente lugar para promover seu conhecimento, sua autoridade no assunto, assim como descrever minuciosamente os detalhes de um produto ou serviço criando um início de relacionamento com seu potencial cliente e fidelizando seu atual cliente. E uma das principais estratégias é saber anunciar corretamente. Por isso a elegi como o foco principal do curso”, explica.

Durante o curso, os participantes já poderão fazer anúncios e trabalhar na segmentação de público-alvo, assim como conhecer tendências da rede. “Prepare suas perguntas. Este workshop será ‘hands on’, ou melhor, ‘mão-na-massa’! Venha preparado para aprender e executar!”, termina.

Alline Jajah é consultora de Mídias Digitais, participou, organizou e foi palestrante em mais de 30 eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo em vários países do mundo. É autora de Estratégias Digitais de Sucesso para mais de 50 empreendedores e empresas e pioneira em Goiás nos temas de marketing e negócios digitais.

Serviço

Instagram para Negócios

Data: 10 de outubro, das 18h30 às 22h30

Local: Hub ACE Gyntec

Endereço: Av. Pedro Paulo de Souza, HC2, Setor Goiânia 2

Inscrições pelo site.