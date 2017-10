Em Jataí, Zé Eliton e Vinícius Luz lançam frente social do Goiás na Frente

Vice-governador e prefeito destacaram avanços do governo durante evento que reuniu mais de 2 mil pessoas

“Vamos fazer das ações solidárias o espírito de goianidade”, disse o vice-governador Zé Eliton neste domingo (29/10), em Jataí, durante o lançamento do Goiás na Frente Terceiro Setor-Social, em reunião com beneficiários de programas sociais, representantes de entidades filantrópicas e a população em geral. Evento contou com presença de 2 mil participantes. Ao lado do governador Marconi Perillo, ele foi recebido pelo prefeito Vinícius Luz (ambos do PSDB).

“Com o programa, saímos na frente como o estado que mais promove justiça social, que dá exemplo por meio de políticas públicas de amparo às famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou, ao relatar também apoio às entidades que prestam auxílio a pessoas com necessidades especiais.

“É tempo de esperança e valorização do próximo, do sentimento de construir algo de bom”, afirma Eliton. “Queremos que Goiás seja reconhecido no Brasil pelas obras físicas que constrói mas, principalmente, como o estado que propicia justiça social, que ampara e protege aos que mais precisam”, destaca.

Por meio da iniciativa o governo de Goiás vai ampliar programas sociais, como o Renda Cidadã, que passará de 70 mil famílias beneficiadas para 100 mil. O valor do repasse também sofrerá alteração, de R$ 80 para R$ 100. “Vamos construir o melhor estado do Brasil”, disse Eliton.

O Jovem Cidadão, que atua na inserção de adolescentes no primeiro emprego, também será ampliado. “Uma mudança importante no programa é a criação de regime de cotas para pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidades especiais”, disse Zé Eliton.

O Cheque Reforma, da Agência Goiana de Habitação (Agehab), será destinado prioritariamente a famílias que têm integrantes com algum tipo de deficiência. “Com os recursos será possível criar estrutura de acessibilidade, por exemplo”, afirma o vice-governador.

O Goiás na Frente 3º Setor–Social também prevê incentivo às entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações para ajudar a população.

Por meio do Reconhece Goiás, elas receberão um prêmio de R$ 20 mil. O uso do montante será decidido pelas próprias entidades beneficiadas.

O prefeito Vinícius Luz afirmou que o governo acerta mais uma vez ao proteger as pessoas que precisam. “É uma iniciativa tão importante que nós, da Prefeitura de Jataí, também ajudaremos por meio de parcerias como esta, firmadas hoje. Muito obrigado, vice-governador Zé Eliton”, relatou.

Segurança pública

Ainda em Jataí, Zé Eliton falou das ações e investimentos do governo em segurança pública. Ele entregou a ampliação da unidade prisional, um investimento de R$ 1,9 milhão, que resultou em mais 86 vagas.

“É um conjunto de ações, a exemplo da formação dos policiais que passaram por processo seletivo no último concurso, para que possamos melhorar todo o aparato de segurança do município e região”, relatou.

Foram construídos blocos de carceragem, recepção, sanitários, palatórios, pátio de sol, guarita de vigilância e passarela de acesso. Um dos principais objetivos é fortalecer o sistema prisional do Estado, com a oferta de vagas e tratamento adequado àqueles que cometeram crimes.

“O Governo trabalha para entregar em breve mais cinco presídios em diferentes regiões do estado e, assim, ter a capacidade de abrigar adequadamente aquelas pessoas que o Poder Judiciário encaminha para o sistema penitenciário goiano”, finalizou.

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, enumerou as ações voltadas para a área e que têm contribuído com as quedas nos índices de criminalidade em todo o estado. “São parcerias, e aí preciso citar o Ministério Público, investimentos em armamento adequado e moderno, reforço no efetivo das tropas, além da construção de presídios, entre outras”, pontuou.

Vistoria

Zé Eliton também vistoriou as obras de pavimentação e recapeamento de vias urbanas do Setor Antena. O trabalho está sendo realizado por meio do programa Goiás na Frente.

“É o Goiás na Frente em Jataí. O dinheiro está na conta, o prefeito segue trabalhando e as ruas do município estão arrumadas, com asfalto de qualidade e sinalização adequada”, disse o vice-governador.

No total, o convênio celebrado entre Governo de Goiás e o município é de R$ 5 milhões. Há, ainda, um aditivo de R$ 2 milhões para a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).

Inauguração

Antes do lançamento do programa Goiás na Frente Terceiro Setor – Social, Eliton participou da inauguração da nova atração do Thermas Jatahy: um kamikaze com queda de 23 metros de extensão. A atração foi viabilizada por meio de parceria entre o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, e a Prefeitura de Jataí.

“É uma grande alegria inaugurarmos esse empreendimento que será mais uma opção de entretenimento para os moradores de Jataí”, relatou Eliton sobre a agenda no município.

O kamikaze chega para reforçar as opções de lazer oferecidas pelo clube à comunidade jataiense e aos turistas de diversos lugares do País, recebidos pelo clube. O Thermas Jatahy oferece piscinas termais para adultos e crianças, entre outras atrações.

Acompanharam o vice-governador Zé Eliton em Jataí o deputado federal Giuseppe Vecci, os secretários Ricardo Balestreri (SSPAP), Lêda Borges (Cidadã), e Joaquim Mesquita (Segplan), além de vereadores e lideranças da região.