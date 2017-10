Datafolha: Lula lidera e Bolsonaro e Marina disputam segundo lugar em cenários para 2018

Petista ampliou vantagem frente aos demais postulantes. Rejeição ao ex-presidente também diminuiu

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança da corrida presidencial de 2018, segundo pesquisa do Datafolha publicada neste domingo (1º/10). A um ano das eleições, o petista cresceu no índice que mede menções espontâneas e apresenta vantagem expressiva sobre os principais adversários.

Em comparação com o mesmo levantamento realizado em junho deste ano, as menções espontâneas a Lula como preferido aumentaram de 15% para 18%. Na estimulada, quando o participante recebe cartões com os nomes dos candidatos, Lula lidera em todos os cenários em que participa, com pelo menos 35% das intenções de votos.

Em junho, 46% dos entrevistados declararam que não votariam em Lula de jeito nenhum. Agora, este índice caiu para 42%. O Datafolha fez 2.772 entrevistas em 194 cidades, entre os dias 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nas simulações em que Lula é candidato, ele está à frente com o dobro de intenções de voto do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PSC-RJ). O deputado aparece com 16%, tecnicamente empatado com a ex-senadora Marina Silva (Rede), que varia entre 13% e 14%.

Em simulações separadas, os possíveis candidatos do PSDB, Geraldo Alckmin e João Doria, têm desempenho igual: alcançam 8% das intenções de voto contra Lula, Bolsonaro e Marina. Quando aparecem juntos no mesmo cenário, Alckmin e Doria empatam com 10% das intenções de votos.