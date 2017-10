Com focos de incêndio, Parque da Chapada dos Veadeiros segue fechado

Brigadistas do instituto que gere o parque nacional em Goiás tentam conter as chamas desde a última quarta-feira (11)

O incêndio de grandes proporções que atingiu o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ainda não foi controlado pelos brigadistas do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gere o espaço.

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros de Goiás Pedro Neri, 30 homens e duas aeronaves trabalham para extinguir o fogo desde a noite da última quarta-feira (11/10). No entanto, apenas um dos três focos identificados, o próximo ao perímetro urbano de Alto Paraíso foi contido.

Os outros dois, um dentro do parque, próximo à área de visitação, e o outro em Santa Teresinha de Goiás, ainda estão sendo combatidos. Justamente por isso o ICMBio decidiu fechar o parque nesta quinta-feira (12).

A previsão inicial era que a chapada fosse reaberta à visitação nesta sexta (13), porém, o chefe da unidade de conservação, Fernando Tatagiba, afirmou ao Jornal Opção que a decisão só será tomada no final do dia. “Não podemos colocar em risco a segurança das pessoas, justamente por isso ainda não há posicionamento sobre a reabertura do parque”, arrematou,

Veja abaixo vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros em Alto Paraíso: