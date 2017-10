Célio Silveira faz ataques a Thiago Peixoto e recebe resposta à altura

“Perdeu as duas últimas eleições de prefeito porque apostou na política do ódio, do ressentimento, do coronelismo”, lamentou o deputado do PSD

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD) rebateu, em vídeo divulgado no último fim de semana, os ataques que recebeu do colega de Câmara Célio Silveira (PSDB).

Também por meio de vídeo, o tucano xingou Peixoto de “mauricinho”, o acusou de ser “pau mandado” do prefeito de Luziânia e seu inimigo político, Cristóvão Tormim (PSD), além de o classificar como o “pior secretário de Educação da história de Goiás”.

A discórdia entre os dois parlamentares — ambos da base do governador Marconi Perillo (PSDB) — começou porque Thiago Peixoto articulou junto ao prefeito para incrementar os recursos do Goiás na Frente dedicados a Luziânia.

Ex-prefeito da cidade e liderança local, Célio Silveira não gostou nada da situação e se uniu ao deputado estadual Diego Sorgatto (PSB) para gravar um vídeo com o governador falando sobre os benefícios conquistados para a cidade.

No entanto, Peixoto esclareceu que todas as obras, incluindo o Vapt Vupt, o Instituto Médico Legal (IML), e as escolas militares, são frutos do trabalho de Tormim e dele. “Para confirmar o que estou dizendo, os deputados [Célio Silveira e Diego Sorgatto] falaram em R$ 10 milhões, mas são R$ 15 milhões na verdade. Em agosto, eu e o prefeito estivemos juntos com o governador reivindicando mais os R$ 5 milhões para Luziânia”, alfinetou.

Revoltado, Célio Silveira gravou um vídeo atacando duramente Thiago Peixoto e até se gabou de seu suposto capital político em Luziânia. “Se fizer uma pesquisa em Luziânia, você não tem mais de 0,5% [de intenção de votos], ao contrário de mim que tenho grande aprovação popular”, debochou.

O pessedista respondeu com humor e acidez: disse que o Silveira estava muito nervoso e que precisa de um suquinho de maracujá ou um chá de erva cidreira.

“Está nervoso porque Luziânia está ganhando, porque o prefeito Cristóvão Tormim conseguiu sair de R$ 5 milhões no Goiás na Frente para R$ 15 milhões. Eu pude participar disso, fomos juntos ao governador, que é um homem compromissado com Luziânia e ele atendeu o pleito. Isso deixou Célio nervoso porque ele ficou sabendo mas não participou”, revelou.

Thiago Peixoto fez questão de lembrar o tucano que tem sido derrotado nas últimas eleições para prefeito justamente por atitudes como as do vídeo. “Apostou na política do ódio, do ressentimento, do coronelismo. Coronel Célio Silveira, a política moderna é diferente, é do diálogo, da parceria, da boa conversa, das realizações”, rebateu.

Por fim, o deputado do PSD contradisse as críticas feitas a sua gestão à frente da Secretaria de Estado de Educação. “Te explico, se for necessário até desenho para você, como eu e o governador Marconi Perillo e todos os professores de Goiás conseguimos pegar o Estado em 16º lugar e chegar ao 1º lugar [em referência ao salto no Ideb]. Isso não é opinião, não é pesquisa, são dados concretos que mostram os avanços que nós tivemos em Educação”, arrematou.

Veja abaixo os vídeos:

Célio Silveira

Thiago Peixoto