Cantora gospel flagrada pedindo droga perde quase metade dos seguidores

Daniela Araújo tinha mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram em agosto; hoje, apenas 796 mil

Após ter sido flagrada em áudio implorando por um cigarro de maconha, a cantora gospel Daniela Araújo perdeu quase a metade dos seguidores que tinha nas redes sociais.

Segundo o site de “O Fuxico Gospel”, que neste domingo (15/10) registra o caso, a jovem tinha mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram e mais de um 1,6 milhões no Facebook.

Desde a polêmica, no começo de agosto, os números caíram para 796 mil seguidores no Instagram e 1,4 milhão de curtidas no Facebook — ao todo, mais de 700 mil a menos.

No Facebook, inclusive, a equipe de Daniela Araújo retirou a foto do perfil e apagou postagens. A mais recente é de 6 de julho deste ano.

O caso

A cantora gospel Daniela Araújo aparece implorando por um cigarro de maconha em áudio vazado pelo site Fuxico Gospel.

A gravação foi feita por Victor Romanini, ex-namorado da cantora, durante uma briga que envolve os dois e um outro rapaz, chamado Felipe, que teria fornecido a droga para Daniela.

Em seu Facebook, Vitor comentou o caso após a repercussão. “Nunca achei isso correto e nunca vou achar. Eu realmente tinha esperança que ela mudasse mas isso não aconteceu até hoje”, escreveu.

Desde o caso, a cantora está reclusa nos Estados Unidos com a família e fontes sugerem que prepara para breve sua volta.