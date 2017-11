Cantor gospel assume homossexualidade e aparece como drag queen em novo álbum

Lucas Miziony, como é chamado agora, lança “Homem ou Mulher”

O cantor Lucas Fernandes, que iniciou sua carreira no mundo gospel, causou controvérsia nas redes sociais ao anunciar, neste fim de semana, seu mais novo trabalho.

Intitulada de “Homem ou Mulher”, a música nada tem a ver com a carreira que tinha construído no mundo evangélico.

Agora com o nome de Lucas Miziony, o jovem assumiu a homossexualidade e aparece vestido de drag queen na capa do novo álbum. Desde o começo do ano, ele anunciava a mudança de rumos no Facebook. A novidade foi postada no site “O Fuxico Gospel”.

Veja abaixo a primeira música do novo trabalho do cantor: