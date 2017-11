Bolsonaro se atrapalha ao falar sobre economia e vira motivo de piada

Deputado foi questionado sobre o tripé econômico e acabou sendo contestado pela jornalista Mariana Godoy depois de elogiar a economia do governo militar

Trecho da entrevista do deputado federal e pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSC-RJ) à jornalista Mariana Godoy, na RedeTV!, tem repercutido bastante nas redes sociais nesta semana e virado motivo para piadas.

No vídeo em questão, compartilhado por milhares de usuários, o parlamentar é questionado sobre assuntos econômicos e, depois de mostrar total desconhecimento na área, acaba sendo contestado pela apresentadora depois de elogiar a economia do governo militar.

O trecho que vem ganhando fama na web tem início quando Godoy questiona o deputado a respeito do “tripé macroeconômico” [meta fiscal, câmbio flutuante e controle de inflação]. Bolsonaro evita a pergunta, dizendo que não é necessário entendimento em economia para ser presidente, pois, caso eleito, irá indicar um ministro para tal função.

“O que o pessoal exige de mim de entendimento em economia, então teria que exigir o conhecimento em medicina: eu vou indicar o ministro da Saúde. Tem que ter um entendimento em questão de Forças Armadas: vou indicar o ministro da Defesa. O entendimento na questão da agropecuária: vou indicar o ministro da Agricultura. Então é um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos cinco presidentes militares, qual deles era formado em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo”, afirmou.

Neste momento, a apresentadora confronta a resposta de Bolsonaro a respeito dos números que ele apresenta sobre a economia do regime militar: “Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou…”.

Bolsonaro, então, se atrapalha com as palavras, gagueja e dá uma resposta atravessada falando sobre inflação para logo emendar com outros supostos benefícios do período ditatorial. Confira abaixo vídeo do trecho narrado: