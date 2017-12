Bolsonaro derramou elogios a Hugo Chávez e internet não está sabendo lidar

Principal nome da “extrema direita” no Brasil, deputado federal chamou líder da Revoulação Bolivariana de “esperança” para América Latina

Na Era da internet, nunca foi tão doloroso o ditado “meu passado me condena”. É assim que deve estar se sentindo, na manhã desta terça-feira (12/12), o deputado federal e pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

Isso porque as redes sociais foram tomadas com um recorte do jornal “O Estado de S. Paulo”, de 4 de setembro de 1999, no qual o hoje “ícone” da extrema direita brasileira derrama elogios ao líder da Revolução Bolivariana, ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez.

“É uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir a Venezuela e tentar conhecê-lo. Quero passar uma semana por lá e ver se consigo uma audiência”, respondeu o já deputado e capitão do Exército na reserva.

Se para “turbinar” sua pré-campanha Bolsonaro usa o exemplo “fracassado” do “comunismo” na Venezuela, no final do milênio passado, ele mesmo se declarava “não-anticomunista”. E foi além, chegou a comparar a ideologia com o militarismo.

“Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Nem sei quem é comunista hoje em dia”, completou.

Veja abaixo:

A internet, claro, não perdoou. No Twitter, os fãs do “mito” saíram em sua defesa.

“Como assim, Bolsonaro acreditou no Hugo chavez em 1999? Que absurdo! Ops… Eu acreditei no Lula em 2002… A imprensa continua achando que conseguirá queimar Bolsonaro ao mostrar que ele é gente como a gente”, escreveu um.

“Acho cômico, do Bolsonaro querem tolerância zero… Desenterram coisas de 20 anos (como se Lula não tivesse apoiado Chavez e apoia Maduro até hoje – mas isso está suave)…

Já os esquerdas ou PSDB (como preferir) tem milhares de atenuantes… Vai nessa então para ver o futuro…”, rebateu outro.

Teve até gente que questionou a própria Revolução Bolivariana: “Volta para os ataques ao Donald Trump porque com o Bolsonaro você não vai conseguir nada. Essa notícia de que ele apoiava o Hugo Chávez é muito antiga, da época em que o Chaves era um democrata e odiava Fidel Castro.”

Explicação

No Twitter, Bolsonaro postou um vídeo “explicando” as afirmações dadas à época: