Avião com presidente da Faeg sai da pista ao pousar em São Luis dos Montes Belos

Uma assessora quebrou a clavícula e demais tripulantes tiveram ferimentos leves

Um avião de pequeno porte, que levava o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, saiu da pista no momento em que fazia o pouso no aeroporto de São Luis dos Montes Belos, no último sábado (30/9).

Três pessoas estavam na aeronave . Duas tiveram escoriações leves e uma delas, assessora da Faeg , quebrou a clavícula. O acidente teria ocorrido por conta da pista molhada, que fez com que a aeronave derrapasse no momento do pouso.

Por meio de assessoria, a Faeg confirmou que o acidente não foi grave e que o presidente José Mario Schreiner cumpriu com a agenda que tinha no município.