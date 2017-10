Anápolis pode sediar Jogos Escolares da Juventude 2018

Prefeito Roberto Naves (PTB) recebeu gerente geral do COB e articula candidatura da cidade goiana

A cidade de Anápolis pode ser sede dos Jogos Escolares da Juventude 2018. Pelo menos é o que deseja o prefeito Roberto Naves (PTB), que recebeu, nesta sexta-feira (20/10), representantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Durante a visita, o petebista recebeu o convite para que a cidade participe do processo de escolha de uma das três sedes regionais da competição ou se habilite a sediar a fase nacional.

“Recebemos esse convite com muito orgulho e vamos fazer o possível para reunir as condições para sediar essa grande disputa”, disse.

A etapa regional Centro-Sul, da qual participa Goiás e mais oito Estados, será realizada de 26 a 30 de setembro de 2018. A competição nacional será disputada de 12 a 25 de novembro.

O gerente geral de Juventude do COB, Edgard Antônio Hobner, informou que para receber a indicação a cidade/sede deve atender a um caderno de encargos e apresentar cálculo orçamentário, antes de oficializar a candidatura. “Esse processo é iniciado agora e depois de atendidas as exigências, começam as tratativas para a realização do evento”, informou. O anúncio das sedes será feito no dia 30 de março do próximo ano.

Também participaram da reunião os secretários municipais Gérson Fallacci (Esporte) e Alex Martins (Educação), a coordenadora estadual de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis, Sonja Maria Lacerda e o superintendente de Desporto Educacional do Governo de Goiás, Maurício Roriz.