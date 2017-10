Adolescente abre fogo dentro da sala de aula e mata dois colegas em Goiânia

Garoto, que é menor de idade, levou arma para escola e efetuou vários disparos; três alunos estão feridos

Uma tragédia na manhã desta sexta-feira (20/10) deixou dois adolescentes mortos e cinco gravemente feridos em um colégio no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO), após um aluno do oitavo ano abrir fogo contra colegas de sala.

Segundo informações preliminares, o garoto levou uma arma para a escola e efetuou vários disparos. A Polícia Militar chegou ao local e apreendeu o autor, que é menor de idade.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para fazer o atendimento das vítimas — que são adolescentes, entre 12 e 13 anos.

Os feridos foram encaminhados para Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

