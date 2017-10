Soprano Alice Zawadzki interpreta “Pierrot lunaire”, de Schoenberg, e outros clássicos, no “Música Impopular”

Sob a regência de Neil Thomson, Regente Titular e Diretor Artístico da Filarmônica de Goiás e idealizador da série de eventos do “Música Impopular”, a soprano britânica Alice Zawadzki interpretará “Cabaret Songs” dos compositores Spoliansky e Hollaender e ainda, uma das obras musicais mais marcantes da era modera, “Pierrot lunaire” de Schoenberg. A suíte da “Ópera dos três vinténs” também integra o programa.

A segunda etapa da série “Música Impopular” acontece no Teatro do Instituto Federal de Goiás no dia 19 de outubro, às 20h e no Centro Cultural Martim Cererê no dia 20 de outubro, às 21h. Zawadzki atua intensamente como solista e como colaboradora em consagrados festivais do Reino Unido, incluindo o London Jazz Festival, Vortex, Celtic Connections e ainda em festivais internacionais, como o Taipei International Jazz Festival (Taiwan), Coventry Calling (Massachusetts, EUA) e Sűdtirol Jazz Festival (Itália).

SERVIÇO

Data: 19 de outubro de 2017 (quinta-feira), 20h

Local: Teatro do IFG

Solista: Alice Zawadzki (soprano)

Regente: Neil Thomson

Programa

Weill: Kleine Dreigroschenmusik (Suíte da “Ópera dos três vinténs”)

M. Spoliansky e F. Hollaender: Cabaret Songs

A. Schoenberg: Pierrot Lunaire, Op. 21

Data: 20 de outubro de 2017 (sexta-feira), 21h

Local: Centro Cultural Martin Cererê

ENTRADA GRATUITA