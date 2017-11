CBN demite jornalistas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Outras áreas foram atingidas

Jornalistas dizem que a direção da rádio alega contenção de despesas e queda no faturamento

A Rádio CBN voltou a demitir em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Grupo Globo promoveu demissões na redação, seis jornalistas (e o gerente de Jornalismo caiu, mas permanece como comentarista esportivo), e nos setores de informática e transporte (motoristas). Profissionais da rádio afirmam que a empresa alega que, devido à crise econômica do país — com faturamento comercial em queda —, é necessário conter despesas.

A CBN está demitindo aos poucos. As chefias por vezes sugerem que não serão feitas novas demissões, mas logo depois, contrariando o que dizem, a empresa afasta mais profissionais.

Jornalistas demitidos

1 — Alessandra Dias

2 — Álvaro Oliveira Filho — Perdeu a Ger

ência de Jornalismo, mas ficou como comentarista esportivo, com salário bem menor. A rigor, não pode ser considerado como demitido.

3 — Carolina Morand — A jornalista estava a CBN havia 18 anos. Foi estagiária, repórter, gerente e âncora. “Sinto que atingi a maioridade e parto para um novo ciclo. Estou emocionada, mas com o coração leve e a certeza do dever cumprido. Vou ali me reinventar e já volto”, escreveu no Facebook.

4 — Cátia Toffoletto — Trabalhava na CNS em São Paulo, havia vários anos.

5 — Cinthia Gomes

6 — Marcela Guimarães

7 — Vagner Magalhães