Sergio Moro, juiz da Operação Lava Jato, se prepara para deixar o Brasil

O magistrado que mais tem condenado corruptos deve embarcar entre 2019 ou 2020 para a Itália ou para os Estados Unidos

A coluna “Expresso”, assinada pelo jornalista Murilo Ramos, da revista “Época”, informa que o juiz da Operação Lava Jato, Sergio Fernando Moro, vai deixar o Brasil, possivelmente entre 2019 e 2020, para estudar. No meio universitário do Paraná, comenta-se que ele teria sido convidado para estudar e até lecionar tanto na Itália quanto nos Estados Unidos (Harvard). Italianos e americanos estariam interessados em entender como se deu a maior operação de “caça à corrupção” da história do Brasil.

“O mais provável é que embarque em 2019 ou 2020. Isso quer dizer que ele não tem intenção de se candidatar nas eleições do ano que vem, contrariando as constantes especulações”, afirma a revista “Época”.