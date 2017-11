Médica goiana vai assumir UTI de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília

Ludhmila Hajjar, nascida em Anápolis, é doutora em Medicina pela USP e trabalha no Sírio-Libanês de São Paulo, ao lado do cardiologista Roberto Kalil

A médica Ludhmila Hajjar vai assumir a diretoria da UTI de Cardiologia do Sírio-Libanês de Brasília. Trata-se da mais nova unidade de um dos mais importantes hospitais do país.

Aos 40 anos, Ludhmila Hajjar é apontada como integrante da primeira linha da medicina brasileira (é sempre mencionada como eficiente e workaholic). Ela trabalha com o cardiologista Roberto Kalil, cardiologista-mor do mais alto PIB político e empresarial do país.

Goiana de Anápolis, Ludhmila Hajjar é doutora em Medicina e trabalha no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

Anápolis, por sinal, está em alta. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nasceu na cidade. O novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, tem domicílio eleitoral no município.