Marconi Perillo libera recursos para o Credeq e para a construção de UTI em Morrinhos

A obra do Credeq terá 7 milhões de reais e a obra da UTI terá 500 mil reais do governo

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), autorizou 7 milhões de reais (estavam previstos 5 milhões de reais) para 2017 e mais 10 milhões de reais para 2018 para o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) de Morrinhos, na semana passada, durante encontro com o prefeito do município, Rogério Troncoso, e o secretário da Saúde, André Luiz Mattos. A obra foi reiniciada.

Morrinhos terá uma Unidade de Terapia Intensiva com dez leitos. Será a única UTI pública da região e terá 500 metros quadrados. “A UTI representará um novo bloco do Hospital Municipal. O hospital já conta com 80% dos equipamentos necessários para uma UTI”, afirma André Mattos. O governador Marconi Perillo liberou 500 mil reais para a construção da unidade, que ainda terá 565 mil reais de emenda do deputado federal Célio Silveira (PSDB) e 200 mil de reais da contrapartida da Prefeitura de Morrinhos. A obra deve ser concluída em um ano e meio ou em dois anos.

O governador Marconi Perillo e o prefeito Rogério Troncoso (PTB) inauguraram 50 casas. A duplicação da GO-213 também foi retomada.