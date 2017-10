Deputado questiona ausência de Caiado em votação sobre afastamento de Aécio

Lucas Calil usou as redes sociais para lembrar que senador goiano chegou a perder o enterro da própria sogra para votar o impeachment de Dilma

O deputado estadual Lucas Calil (PSL) usou as redes sociais para questionar a anunciada ausência do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) na votação que decidirá o futuro do também senador Aécio Neves (PSDB-MG) nesta terça-feira (17/10).

Na última sexta-feira (13), o democrata acabou fraturando o ombro após ser derrubado por uma mula enquanto tentava domá-la. O acidente aconteceu em sua fazenda, em Mara Rosa (GO).

Segundo o Calil, no ano passado, quando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Caiado alardeou que chegou a perder até o enterro da própria sogra para poder estar presente na sessão histórica.

No entanto, a assessoria de imprensa informou, por meio de nota, que o senador está de repouso absoluto em sua casa, em Goiânia, e tirou licença-médica por dez dias. Assim, não estará presente na sessão que definirá se será mantido, ou não, o afastamento de Aécio Neves.

“Essa queda da mula não vai me convencer. Fora que tem fama de ‘conveniente’”, ironizou o jovem deputado.

Em resposta a diversos questionamentos de seguidores nas redes sociais, Caiado negou que esteja “fugindo” da votação. “Sou um defensor do respeito absoluto às instituições. Decisão judicial não cabe contestação. É para cumprir. Não compactuo com erros. Sou a favor do voto aberto e do respeito à decisão do STF”, garantiu.

Inclusive, o senador disse que não postará fotos enfaixado, de repouso, apenas para fazer “sensacionalismo”. “Minha ausência em nada ajuda o senador Aécio Neves. Quem precisa garantir a presença e ter o voto de 41 senadores é quem se defende”, rebateu.

